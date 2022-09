È una linea che ha un inizio ma non una fine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È una linea che ha un inizio ma non una fine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SEMIRETTA

Significato/Curiosita : E una linea che ha un inizio ma non una fine

Cercando l'album dei csi, vedi linea gotica (album). la linea gotica (in tedesco gotenstellung, in inglese gothic line) fu una poderosa opera difensiva fortificata...

Un'altra semiretta detta semiretta opposta a r. nel caso di un punto su una retta orientata è possibile dare la seguente definizione di semiretta: fissato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

