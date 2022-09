Lo si ha a terra quando si è scontenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si ha a terra quando si è scontenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MORALE

Significato/Curiosita : Lo si ha a terra quando si e scontenti

Una fronda che univa i conservatori scontenti e i laburisti filo-sovietici: i primi non avevano mai amato churchill e tentavano ancora la strada dell’accordo...

– se stai cercando l'omonima montagna dell'appennino, vedi monte morale. la morale è l'insieme dei valori o principi ideali in base ai quali l'individuo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con terra; quando; scontenti; Pianta con rosse bacche, tipica della macchia mediterra nea; Collega il Mediterra neo al mar Rosso; Un ricovero sotto terra ; Negli Stati Uniti soccer. in Inghilterra _; Si dice quando una faccenda è chiusa e non c è più niente da fare; Serve quando la nave affonda; Si grida... quando si solleva; Così si va quando si va troppo piano; La voce di protesta che si alza dagli scontenti ; Se tutti sono scontenti , se ne leva uno di protesta; Amareggiati, scontenti ; Frasi da scontenti ; Cerca nelle Definizioni