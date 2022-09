Speranza... per Leopardi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Speranza... per Leopardi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SPEME

Significato/Curiosita : Speranza... per leopardi

Disambiguazione – "leopardi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi leopardi (disambigua). giacomo leopardi (giacomo taldegardo francesco...

È un nome proprio di persona italiano femminile. femminili: speranzia, speme[senza fonte] alterati: speranzina maschili: speranzo, speranzio alterati:... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con speranza; leopardi; La speranza era l ultima; Così muore chi ha vissuto di speranza ; Così è la speranza ; Lo fa per ultima la speranza ; Il natio borgo selvaggio leopardi ano; Il fiore del deserto di una poesia di leopardi ; Solitario... come il colle leopardi ano; L arbusto con fiori gialli... caro a leopardi ; Cerca nelle Definizioni