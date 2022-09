Sostanza che in una reazione cede elettroni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza che in una reazione cede elettroni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RIDUCENTE

Significato/Curiosita : Sostanza che in una reazione cede elettroni

Elettroni in una reazione redox; un equivalente di riducente è la quantità di sostanza che cede una mole di elettroni in una reazione redox; un equivalente...

Riduzione l'azione della specie riducente su un'altra specie, e quest'ultima viene detta ridotta. la presenza di una specie riducente in una reazione chimica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

