Lo sono certe membrane negli occhi di anfibi, rettili e uccelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono certe membrane negli occhi di anfibi, rettili e uccelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : NITTITANTI

Significato/Curiosita : Lo sono certe membrane negli occhi di anfibi, rettili e uccelli

Disambiguazione – "uccello" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi uccello (disambigua). gli uccelli (aves linnaeus, 1758) sono una classe di dinosauri...

Calabarensis, ha una membrana nittitante funzionante. a differenza di quanto fanno le palpebre umane, le membrane nittitanti si muovono orizzontalmente sopra... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

