Scimmia del Borneo con una specie di proboscide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scimmia del Borneo con una specie di proboscide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NASICA

Significato/Curiosita : Scimmia del borneo con una specie di proboscide

una scimmia del vecchio mondo della famiglia cercopithecidae, sottofamiglia colobinae, diffuso nelle foreste tropicali del borneo. è l'unica specie del...

Significati, vedi cornelio scipione nasica. publio cornelio scipione nasica (in latino: publius cornelius scipio nasica; roma, ... – ...; fl. iii-ii secolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

