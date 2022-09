Si riceve per partecipare ad una festa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si riceve per partecipare ad una festa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INVITO

Significato/Curiosita : Si riceve per partecipare ad una festa

Nello stesso letto. una volta sveglio, martino dovrà fare i conti con tutto ciò che è successo alla festa. riceve, infatti, una chiamata e successivamente...

Serie di eventi misteriosi. invito all'inferno, su mymovies.it, mo-net srl. invito all'inferno, su movieplayer.it. invito all'inferno, su il mondo dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con riceve; partecipare; festa; Fa piacere riceve rli; Fa sempre piacere riceve rli; Lo riceve chi non procede con le sue forze; Quando pagavano la tassa, riceve vano una medaglia; Chiamati a partecipare a una festa; Testimoniare, partecipare ; partecipare con altri; partecipare all'asta; Una festa importante; Finanzia la manifesta zione in cambio di pubblicità; Dà il nome a una celebre festa veneziana; festa solenne di carattere sacro; Cerca nelle Definizioni