Quello a pesi fu il primo inventato dall uomo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello a pesi fu il primo inventato dall uomo.



Soluzione 6 lettere : TELAIO

Significato/Curiosita : Quello a pesi fu il primo inventato dall uomo

Grandi dimensioni né di utilizzare filati molto sottili. fu il primo tipo di telaio inventato dall'uomo, nel periodo neolitico, e rimase in uso presso popoli...

telaio, macchina usata per eseguire la tessitura telaio a pesi, il tipo di telaio usato nell'antichità. telaio a tensione, tipo di telaio usato principalmente...

