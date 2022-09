Privo, in particolare di aspetti negativi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Privo, in particolare di aspetti negativi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCEVRO

Significato/Curiosita : Privo, in particolare di aspetti negativi

È, in senso generale, un gruppo di persone che segue una dottrina religiosa, filosofica o politica minoritaria la quale, per particolari aspetti dottrinali...

Kink, che tradotta letteralmente dall'inglese indica una brusca "curva", è scevra dalle connotazioni negative che possono associarsi al termine "perversione"... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con privo; particolare; aspetti; negativi; È privo di cittadinanza; Farmaco del tutto privo di sostanze attive; Rendere privo di validità; Edificio privo delle previste colonne; Un particolare obiettivo ottico; Precede parade in una particolare classifica; Oggetto di particolare favore divino; particolare sequenza di segmenti; Chi lo fa lo aspetti ; I quattro aspetti della Luna; Si dice di un atteggiamento che presenta due aspetti opposti; Studia la Terra negli aspetti fisici e antropici; Punti... negativi ; Lo sono i numeri interi positivi e negativi ; negativi al contrario; __ negativi o __ positivi detto dei batteri; Cerca nelle Definizioni