Si premono con le dita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si premono con le dita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Usare la mano sinistra unicamente con la tecnica slide: le dita afferrano l'oggetto liscio e pesante e non premono più sui tasti. in questo caso l'accordatura...

Dispositivo di input (con i tasti 123 nella fila in basso) tastiera numerica – nei telefoni, dispositivo di input; detta ccitt (con i tasti 123 nella fila in alto)...