Se non si copia, è tutta del proprio sacco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se non si copia, è tutta del proprio sacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FARINA

Significato/Curiosita : Se non si copia, e tutta del proprio sacco

Affascinato e lo chiama per debuttare sul grande schermo. il suo debutto alla regia di un lungometraggio avviene con un sacco bello, del 1980, film dove...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi farina (disambigua). la farina alimentare (dal latino farina, derivato da far «farro») è il prodotto della... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Così è la copia detta anche autentica; copia atti; La Juliette protagonista di copia conforme; copia di un documento identica all originale; Una casa tutta bianca; Ha ancora tutta la vita davanti a sé; Incarico o stipendio che dura per tutta la vita; Ce la mette tutta l appassionato; Offesa all amor proprio ; Ognuno ha il proprio ; La saturazione di chi non ne può proprio più; proprio degli antenati; Quello fra opinioni comporta disacco rdo; C è chi ne sa un sacco ; Dev essere del proprio sacco ; Non è __ del tuo sacco ;