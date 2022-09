Nave che prestò soccorso ai naufraghi del Titanic - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nave che prestò soccorso ai naufraghi del Titanic. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARPATHIA

Significato/Curiosita : Nave che presto soccorso ai naufraghi del titanic

Membri di differenti classi sociali che si innamorano durante lo sfortunato viaggio inaugurale della nave rms titanic. l'ispirazione di cameron per il film...

Rms carpathia (en) carpathia passengers and crew, su encyclopedia-titanica.org. (en) r.m.s. carpathia, su greatships.net. (en) wreck of the carpathia, titanic's... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con nave; prestò; soccorso; naufraghi; titanic; La nave del deserto; Una parte della nave ; Le stoviglie per la mensa d una nave ; Serve quando la nave affonda; Invocazione di soccorso ; Grosso cane nero portato al soccorso acquatico; Ne è colpevole chi non aiuta: __ di soccorso ; Parola inglese per richiesta di soccorso ; Permette ai naufraghi di trarsi in salvo; L appello dei naufraghi ; Natanti per naufraghi ; Lo lanciano i naufraghi ; La Kate che ha interpretato Rose in titanic ; Lo urtò il titanic ; L insalata... peggiore per il titanic ; Quelle del titanic erano di numero insufficiente;