La lunga coda di un abito che tocca terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lunga coda di un abito che tocca terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STRASCICO

Significato/Curiosita : La lunga coda di un abito che tocca terra

Poi con un maestro di dialettica e infine nella scuola del convento di santa maria di vallombrosa, dove vestì l'abito di novizio fino all'età di quattordici...

Ambienti salmastri. la pesca a strascico bentonica è fonte di notevole impatto sull'ambiente marino. le reti a strascico infatti distruggono o asportano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con lunga; coda; abito; tocca; terra; Chi la fa... la allunga ; Si allunga no sulle guance a chi non si rade; Le... protesi che allunga no le unghie; Rende le ciglia più scure, folte e allunga te; _ pescatrice: dà la coda di rospo; È nella coda secondo un proverbio medievale; La coda dei sorci; La coda del castoro; Come l abito indossato dal sacerdote; Cappotto, soprabito ; Tale è l abito del prete; Sono pari nell abito ; Quasi tocca ndo; Con esso si può tocca re il cielo; tocca il cielo con un dito; Salto della palla dopo aver tocca to terra; Lavorare la terra ; Lo si ha a terra quando si è scontenti; Pianta con rosse bacche, tipica della macchia mediterra nea; Collega il Mediterra neo al mar Rosso; Cerca nelle Definizioni