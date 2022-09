Jean __, pittore e scultore dell Art Brut - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Jean __, pittore e scultore dell Art Brut. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DUBUFFET

Significato/Curiosita : Jean __, pittore e scultore dell art brut

jean dubuffet (le havre, 31 luglio 1901 – parigi, 12 maggio 1985) è stato un pittore e scultore francese. è considerato il fondatore del movimento artistico...

