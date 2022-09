Indicati, espressi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indicati, espressi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DENOTATI

Caffè espresso (in italia anche semplicemente macchina da caffè) è indicato un elettrodomestico per la preparazione semi-automatica del caffè espresso. l'invenzione...

Assumere solamente i valori vero e falso (valori di verità), generalmente denotati rispettivamente come 1 e 0. ideata nel 1847 all'university college cork... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con indicati; espressi; Il primo è l indicati vo; I gradi indicati con °C; Una pietra indicati va; Conoscenze superficiali, informazioni indicati ve; L espressi one latina che vale Stia attento; espressi one con cui si indica la condizione di una diocesi priva temporaneamente del suo vescovo; espressi one attonita, come quella di antiche statue; Metternich la definì un espressi one geografica; Cerca nelle Definizioni