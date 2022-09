Erano le figlie di Forco e Ceto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erano le figlie di Forco e Ceto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GORGONI

Significato/Curiosita : Erano le figlie di forco e ceto

Figlie di forco e di ceto, abitavano nell'estremo occidente del mondo conosciuto dai greci. erano tre sorelle, steno, euriale e medusa. di aspetto stupendo...

Significati, vedi gorgoni (disambigua). le gòrgoni o gorgóni (in greco antico: e, gorgónes; in greco: , traslitterato: gorgn) sono mostri della... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

