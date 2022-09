Bevanda a base di frutta pressata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bevanda a base di frutta pressata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPREMUTA

Significato/Curiosita : Bevanda a base di frutta pressata

Versioni circa l'origine di questa bevanda. alcune testimonianze parlano di "bevande a base di ananas e rum", ma senza il latte di cocco, già dagli anni...

Il succo d'arancia, conosciuto anche come "spremuta", è un succo di frutta che si ottiene dalla spremitura della polpa di arancia. è una bevanda in uso... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Il succo d'arancia, conosciuto anche come "spremuta", è un succo di frutta che si ottiene dalla spremitura della polpa di arancia. è una bevanda in uso... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con bevanda; base; frutta; pressata; bevanda analcolica rinfrescante di colore bianco; La bevanda legata al marchio Tassoni; Una bevanda calda da preparare in casa; Amara bevanda dissetante: acqua __; Considera le persone in base al ceto sociale; Unità di base di un polimero; Bovino ipertrofico base di un battuto piemontese; Un piatto a base di melanzane; Cocktail... di frutta ; Uno Stato... di frutta a pezzetti; Denso frullato di frutta con aggiunta di yogurt; È composto da zucchero caramellato e frutta secca; pressata di patate; Un negozio di bresaola e soppressata ; Lo sono speck e soppressata ; Segatura pressata usata come combustibile;