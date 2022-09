Assistente familiare per persone non autonome - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assistente familiare per persone non autonome. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BADANTE

Significato/Curiosita : Assistente familiare per persone non autonome

L'assistente familiare, noto anche come caregiver familiare, è una persona che svolge attività di aiuto e assistenza, sia a titolo gratuito nella vita...

