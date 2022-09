L antico regno con capitale Petra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L antico regno con capitale Petra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NABATEO

Significato/Curiosita : L antico regno con capitale petra

440278 petra (in arabo: , al-bitra, da pta, roccia in greco) è un sito archeologico della giordania, posto a circa 250 km a sud della capitale amman...

