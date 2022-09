Antiche feste in onore di Aiace Telamonio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antiche feste in onore di Aiace Telamonio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EANTEE

Significato/Curiosita : Antiche feste in onore di aiace telamonio

Acheo; aiace oileo: re della locride, figlio di oileo, uno dei capi achei più efferati; aiace telamonio: eroe greco, figlio di telamone, principe di salamina;...

Lana, gesto compiuto in sua memoria ogni anno da fanciulle adornate. le "eantee" (atea) venivano celebrate in onore di aiace telamonio (aa teaµ)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

