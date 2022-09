Achab ne scaglia uno contro Moby Dick - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Achab ne scaglia uno contro Moby Dick. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : ARPIONE

Significato/Curiosita : Achab ne scaglia uno contro moby dick

Si rompe. moby dick si scaglia allora contro il pequod stesso, il quale, danneggiato gravemente, comincia ad affondare. il capitano achab rampona nuovamente...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «arpione» wikimedia commons contiene immagini o altri file su arpione (en) arpone, su enciclopedia britannica,... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

