Una spilla che spicca sulla camicia maschile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una spilla che spicca sulla camicia maschile.

Soluzione 13 lettere : FERMACRAVATTA

Significato/Curiosita : Una spilla che spicca sulla camicia maschile

Pantaloni cargo. giovane donna nel 2003 che indossa una camicia a righe orizzontali e jeans a stivaletto. donna tedesca che indossa pantaloncini jeans, popolare...

Pantaloni scuri, una camicia bianca ben stirata, una cravatta nera e un fermacravatta di madreperla. il volo, sul quale si trovavano trentasette passeggeri... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

Altre definizioni con spilla; spicca; sulla; camicia; maschile; Consegnare una medaglia o una spilla ; spilla to... come il latte; Una spilla da uomo; Sono abili a spilla re; spicca te dalla pianta; In polifonia è la linea di voce che spicca di più; spicca balzi prodigiosi; Aiuta a spicca re grandi salti; La sua linea è una spirale che taglia i meridiani sulla superficie terrestre con lo stesso angolo; La dote di chi non ha certo peli sulla lingua; sulla tastiera del computer; È sempre in alto sulla mappa; Si cucinano in camicia ; In quelle della camicia si infilano le braccia; Indumento pesante sopra la camicia ; La camicia ... dell amo; Né maschile né femminile; Marsupio maschile anche con tracolla; Un formale ed elegante abito da sera maschile ; Abito da sera maschile ;