Una base monocromatica utilizzata per affreschi e dipinti nel Rinascimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una base monocromatica utilizzata per affreschi e dipinti nel Rinascimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VERDACCIO

Significato/Curiosita : Una base monocromatica utilizzata per affreschi e dipinti nel rinascimento

Molti grandi dipinti prima del xix secolo. il termine comprende grandi dipinti a olio su tela o ad affresco prodotti tra il rinascimento e il tardo xix...

Attribuito a michelangelo, si può riconoscere questo verdaccio nella pittura delle pelli. il verdaccio proviene dalla tradizione bizantina. nel corso degli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

