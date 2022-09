Teme il codice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Teme il codice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : REO

Significato/Curiosita : Teme il codice

Comunemente conosciuto nella letteratura storica come "giovane uomo che teme i suoi cavalli", traduzione assai fantasiosa del suo nome lakota originale...

Stai cercando altri significati, vedi reo. il reo nel diritto penale è l'autore, o soggetto attivo, del reato. il reo può essere soltanto un essere umano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

Altre definizioni con teme; codice; Forteme nte inclinati e faticosi alla salita; Molesta insistenteme nte e in modo esasperante; teme rario, impavido; Ripetere frequenteme nte; codice in breve; Sigla di un codice ; Un famoso codice di comportamento; Hanno debiti col codice ; Cerca nelle Definizioni