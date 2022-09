È stata duramente colpita dal terremoto del 24 agosto 2016 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È stata duramente colpita dal terremoto del 24 agosto 2016. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AMATRICE

Significato/Curiosita : E stata duramente colpita dal terremoto del 24 agosto 2016

Il terremoto dell'irpinia del 1980 fu un sisma che si verificò il 23 novembre 1980 e che colpì la campania centrale e la basilicata centro-settentrionale...

amatrice (anche con l'articolo: l'amatrice; l'amatrici in dialetto sabino) è un comune italiano di 2 300 abitanti della provincia di rieti nel lazio. appartenuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

amatrice (anche con l'articolo: l'amatrice; l'amatrici in dialetto sabino) è un comune italiano di 2 300 abitanti della provincia di rieti nel lazio. appartenuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022