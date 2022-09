Sono serrate a denti stretti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono serrate a denti stretti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GANASCE

Significato/Curiosita : Sono serrate a denti stretti

Videoclip della title track, uscito l'11 marzo, e dal primo singolo a denti stretti, pubblicato per il download digitale il 25 marzo (anniversario della...

ganascia si intendono vari significati, che riuniti, metaforicamente, simboleggiano una morsa bloccante. sia per l'uomo che per l'animale, ganascia è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

Altre definizioni con sono; serrate; denti; stretti; Non possono esserlo i capelli molto corti; Lo sono certi salami; L ufficio in cui più ci sono perdite... più si lavora!; Lo sono le parole che hanno lo stesso significato; Come porte non del tutto serrate ; Vengono serrate ai polsi dell'arrestato; Lo è un pettine che ha pochi denti ; Concede a denti stretti; Un veicolo per studenti ; Gaudenti dell antichità; Concede a denti stretti ; Labirinto sotterraneo... dai cunicoli stretti ; Prelevati con forza e costretti ad andare altrove; Non entrano se sono stretti ; Cerca nelle Definizioni