La serie Tv poliziesca che ha per protagonista un pastore tedesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La serie Tv poliziesca che ha per protagonista un pastore tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : IL COMMISSARIO REX

Significato/Curiosita : La serie tv poliziesca che ha per protagonista un pastore tedesco

Austriaca. la serie è incentrata sulle indagini svolte da una "squadra omicidi" di vienna, i cui poliziotti sono affiancati da un cane da pastore tedesco di nome...

Stai cercando la serie televisiva italiana, vedi rex (serie televisiva). il commissario rex (kommissar rex) è una serie televisiva poliziesca di produzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

