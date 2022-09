Si scrivono sulle buste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si scrivono sulle buste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INDIRIZZI

Significato/Curiosita : Si scrivono sulle buste

Crei un lavoro scritto, sebbene la parola designi usualmente coloro che scrivono per professione, e chi scrive in diverse forme e generi più o meno codificati...

Conseguente spreco di indirizzi ip. con lo scopo di ridurre la necessità di indirizzi ip sono stati assegnati tre blocchi di indirizzi ip per le reti private... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

Altre definizioni con scrivono; sulle; buste; Li prescrivono i medici per certi disturbi intestinali; Sottoscrivono un accordo; Si scrivono in numeri; La scrivono i cuochi... e i medici di base; Proiezioni... orientali fatte sulle pareti; Si formano sulle guance dei bimbi; Firenze sulle targhe; Si allungano sulle guance a chi non si rade; Le robuste reti per le mattanze; Robuste zza e incorruttibilità; Se ne fanno robuste corde; Serve per aprire le buste ; Cerca nelle Definizioni