Scorre nei buchi della scarpa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scorre nei buchi della scarpa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STRINGA

Significato/Curiosita : Scorre nei buchi della scarpa

Holes - buchi nel deserto (holes) è un film del 2003 diretto da andrew davis e tratto dal best seller per ragazzi buchi nel deserto scritto da louis sachar...

stringa, una stringa assomiglierà a una particella ordinaria, con massa, carica e le altre proprietà determinate dal modo di vibrazione della stringa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

Altre definizioni con scorre; buchi; della; scarpa; scorre a fiumi all Oktoberfest; scorre tra le province di Parma e di Reggio Emilia; scorre in Venezuela; scorre a Tours; Un formaggio con i buchi ; Oggetto da cucina... pieno di buchi ; Nel ping pong è senza buchi ; buchi nasali; Il Vettel della Formula Uno iniziali; Parte della storia naturale; Antica località della Sicilia meridionale; Comitato rivoluzionario francese fondato da sostenitori della Lega cattolica; Comoda scarpa da ginnastica; scarpa da tempo libero; scarpa da uomo o donna senza lacci; In parte entro la scarpa ; Cerca nelle Definizioni