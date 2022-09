Regno che entrò a far parte dell impero asburgico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regno che entrò a far parte dell impero asburgico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : LOMBARDO VENETO

Significato/Curiosita : Regno che entro a far parte dell impero asburgico

Ottomano), è stato un impero transcontinentale esistito per 623 anni, dal 1299 al 1922, arrivando al suo apice a controllare buona parte dell'europa sud-orientale...

Venne sancita nel 1815 dal congresso di vienna. il lombardo-veneto perse quasi tutta la lombardia (ad eccezione di mantova e della riva sinistra del mincio)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

