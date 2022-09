Per niente numerose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per niente numerose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : POCHE

Significato/Curiosita : Per niente numerose

Habère-poche è un comune francese di 1.230 abitanti situato nel dipartimento dell'alta savoia della regione dell'alvernia-rodano-alpi. abitanti censiti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

Altre definizioni con niente; numerose; Si dice quando una faccenda è chiusa e non c è più niente da fare; Per niente simile; Il niente degli Spagnoli; Hanno dita tutta pelle e niente ossa; Sostanza ottenibile dal lattice di numerose specie di piante delle regioni tropicali; numerose ; Fabbriche storicamente numerose a Prato; Fa numerose fermate;