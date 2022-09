Non possono esserlo i capelli molto corti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non possono esserlo i capelli molto corti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COTONATI

Significato/Curiosita : Non possono esserlo i capelli molto corti

Le acconciature possono variare ampiamente pur mantenendo alcuni capisaldi come ad esempio: colore nero: è molto comune che i capelli vengano tinti color...

Quantità di asticelle in prossimità dei corsi d'acqua, l'uso di bastoncini cotonati in materiale plastico (non biodegradabile) è in regresso dalla fine del... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

