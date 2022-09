Un indumento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un indumento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un indumento

Utilizzato sia come indumento intimo (comodo soprattutto per la maggiore copertura nei mesi invernali), sia come maglietta, sia come indumento sportivo, eccetto...

maglia – capo di abbigliamento sia maschile che femminile maglia – tessuto prodotto con la lavorazione a maglia maglia – in araldica indica il rombo vuoto...