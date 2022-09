Guida le pubbliche aste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guida le pubbliche aste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BANDITORE

Significato/Curiosita : Guida le pubbliche aste

Teoria delle aste è un ramo applicato della teoria dei giochi che si occupa dei comportamenti individuali nei mercati ad asta e ricerca le proprietà teoriche...

Dal banditore, il quale informava i passanti delle generalità, del delitto, e della sentenza emessa. nelle rappresentazioni teatrali, il banditore (praeco)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

