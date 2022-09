Fabbriche di candele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fabbriche di candele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CERERIE

Significato/Curiosita : Fabbriche di candele

"fabbrica candele steariche, sapone e acido solforico l. bottaro e c." i cui destini si sarebbero in futuro incrociati con la "fabbrica di candele di mira"...

cerere (dal latino ceres, cerere, in origine chiamato cerere ferdinandea, catalogato come 1 ceres secondo la designazione asteroidale) è l'asteroide più... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

Altre definizioni con fabbriche; candele; Gli automi nelle fabbriche ; fabbriche di tessuti per cravatte; Lavorano nelle fabbriche tecnologicamente avanzate; fabbriche storicamente numerose a Prato; Di solito è l ingrediente principale delle candele ; Estremità di candele ; Si usava per fare le candele ; Miscela di idrocarburi usata per fare candele ; Cerca nelle Definizioni