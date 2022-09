È diviso in classi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È diviso in classi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRENO

Significato/Curiosita : E diviso in classi

Le classi di efficienza energetica (dette impropriamente classi di consumo energetico) europee sono le suddivisioni dei valori di efficienza — principalmente...

Significati, vedi treno (disambigua). disambiguazione – "treni" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi treni (disambigua). il treno (da "traino"... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

Altre definizioni con diviso; classi; Il mese diviso fra Toro e Gemelli; Equamente suddiviso ; È suddiviso in reparti; Il lago diviso tra Piemonte e Lombardia; Antonio, grande scultore neoclassi co; Precede parade in una particolare classi fica; Gli Space di un classi co videogioco arcade ing; Un grande poema classi co; Cerca nelle Definizioni