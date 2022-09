Crollare, implodere su se stessi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Crollare, implodere su se stessi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : COLLASSARE

Significato/Curiosita : Crollare, implodere su se stessi

Battaglia di spyro e cinerea (cynder) lo destabilizzarono e cominciò a implodere. spyro salvò cinerea e lui e sparx fuggirono dalla collassante dimensione...

Tuttavia, la difficoltà di reperire nuovi adepti porterà lo schema a collassare da solo, non riuscendo a ripagare gli investimenti o venendo scoperto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

Altre definizioni con crollare; implodere; stessi; Lo fece crollare Sansone; I sogni destinati a crollare ; Fa crollare i castelli in aria; Per farli crollare , bastano poche parole; Fa da preludio alla ricerca... di se stessi ; Sono chiusi in se stessi ; Avente gli stessi anni; Rivolgere interrogativi a se stessi ; Cerca nelle Definizioni