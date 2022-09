Benefico per i nervi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Benefico per i nervi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : RILASSANTE

Significato/Curiosita : Benefico per i nervi

nervi è un quartiere residenziale di 10 613 abitanti del comune di genova, compreso nel municipio ix levante. un tempo comune autonomo, nel 1926 venne...

Un miorilassante, o rilassante muscolare, è un farmaco in grado di agire sulla muscolatura e ridurne il tono. un miorilassante è un farmaco che influenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

Altre definizioni con benefico; nervi; Un metodo di allenamento benefico per la schiena; Lunga trasmissione dal piccolo schermo a scopo benefico ; Un ente benefico ; Una somma devoluta a un ente benefico ; Dolore che interessa i nervi ; Hanno i nervi in subbuglio; Località tra nervi e Rapallo; Hanno i nervi fragili; Cerca nelle Definizioni