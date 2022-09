Una sigla del basket negli Stati Uniti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sigla del basket negli Stati Uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NBA

Significato/Curiosita : Una sigla del basket negli stati uniti

Stai cercando altri significati, vedi nba (disambigua). la national basketball association, comunemente nota come nba, è una lega di basket professionistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 settembre 2022

Altre definizioni con sigla; basket; negli; stati; uniti; sigla dell Islanda; Vecchia sigla nota ai fotografi; Riassume quanto è stato fatto nel cantiere sigla ; sigla palestinese; Il giocatore di basket detto centro; Vi deve entrare la palla da basket ; Nel basket può valere fino a tre punti; Il giocatore che nel basket è detto centro; negli Stati Uniti soccer. in Inghilterra _; Letteratura avveniristica e fantastica negli USA; negli occhiali tiene le lenti; Sono doppie negli accenni; Si spendono in 19 stati UE; Il termine inglese con cui si indicano gli stati degli USA affacciati sul Pacifico; Negli stati Uniti soccer. in Inghilterra _; Un famoso stati sta giapponese; Negli Stati uniti soccer. in Inghilterra _; Insetti muniti di pungiglione; Il calcio per chi vive negli Stati uniti ing; La valuta degli Stati uniti ; Cerca nelle Definizioni