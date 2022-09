Le tracce dell aratro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le tracce dell aratro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SOLCHI

Significato/Curiosita : Le tracce dell aratro

Scopo di creare un ambiente fisico ospitale per le piante coltivate. è eseguita in genere con un aratro, strumento che pratica il taglio e il rovesciamento...

I solchi cardiaci sono delle incisure che troviamo sulla superficie esterna del cuore, che è percorsa appunto da due incisure che si incrociano perpendicolarmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 settembre 2022

Altre definizioni con tracce; dell; aratro; Abbattuto fino a non lasciare tracce ; Le sue tracce hanno forma di labbra; Lascia rosse tracce su documenti pontifici; tracce in subbuglio; La città degli Stati Uniti patria dell a musica grunge; Una parte dell a nave; Pasta cerosa ottenuta attraverso i residui dell a raffinazione dell oro nero; Sigla dell Islanda; Alternava la spada all aratro ; Parte dell aratro ; Parte dell aratro che è anche osso del cranio; La rivolta l aratro ; Cerca nelle Definizioni