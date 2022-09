La sua linea è una spirale che taglia i meridiani sulla superficie terrestre con lo stesso angolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua linea è una spirale che taglia i meridiani sulla superficie terrestre con lo stesso angolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : LOSSODROMIA

Significato/Curiosita : La sua linea e una spirale che taglia i meridiani sulla superficie terrestre con lo stesso angolo

Una spirale che taglia i meridiani sulla superficie terrestre con lo stesso angolo. è una delle entità notevoli della sfera insieme all'ortodromia (la linea...

Dizionario «lossodromia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su lossodromia deduzione matematica dell'equazione della lossodromia, su meccanismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 settembre 2022

Altre definizioni con linea; spirale; taglia; meridiani; sulla; superficie; terrestre; stesso; angolo; Schieramento di poltrone allinea te; L autore del romanzo La linea del Tomori; Non ha problemi di... linea ; __ - Medici in prima linea ; Colonne a spirale o; Escalation di conflitto: spirale __; spirale decorativa su colonne o legni; Pasta trapanese a forma di stretta spirale ; Per decidere, gli si taglia la testa; Rende gustose le taglia telle; Battaglia fra monelli; Se è secco lo si taglia ; I punti d incontro dei meridiani terrestri; Si incrociano con i meridiani ; Spuntini pomeridiani ; Riposini pomeridiani ; La dote di chi non ha certo peli sulla lingua; sulla tastiera del computer; È sempre in alto sulla mappa; Serve sulla neve; Apparsi alla superficie del mare; La lavorazione che scurisce la superficie dei metalli; Recidere in superficie ; Aumenta la superficie calpestabile di un ambiente; Zona mediana dell atmosfera terrestre ; Scienza che studia la superficie terrestre ; Animale terrestre più veloce del mondo; C è quella terrestre e quella del pane; Lo sono le parole che hanno lo stesso significato; Lo stesso , in breve; Le carte dello stesso seme di quella estratta; Un membro dello stesso club; Il lato opposto all angolo retto; angolo che misura 180 gradi; Segmento che parte da un vertice del triangolo ; I lati del triangolo ; Cerca nelle Definizioni