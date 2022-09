Retta tangente ad una curva all infinito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Retta tangente ad una curva all infinito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASINTOTO

Significato/Curiosita : Retta tangente ad una curva all infinito

La retta tangente assume vari significati nella geometria analitica. la parola tangente viene dal verbo latino tangere, ovvero toccare. l'idea intuitiva...

"intersezione all'infinito" che rende a "asintoto" di c. la retta di equazione x = a {\displaystyle x=a} è asintoto verticale alla curva rappresentativa della...

