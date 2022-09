Permette di individuare... gli errori arbitrali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette di individuare... gli errori arbitrali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MOVIOLA

Significato/Curiosita : Permette di individuare... gli errori arbitrali

Evidenziato una differenza minima in termini di errori tra le due (4 errori in media per ciascuna voce di wikipedia e 3 per la britannica). addetti ai...

Fatto hanno reso superata la moviola). inventata negli stati uniti nel 1917 dall'ingegnere olandese iwan serrurier, moviola fu pensata in un primo momento... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 settembre 2022

