Si passava in divisa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si passava in divisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NAIA

103 che portò a una prima riforma della rai: il controllo della società passava dal governo al parlamento, attraverso la commissione parlamentare per l'indirizzo...

710067; 12.495143 il naia (pr. naìa) è un torrente dell'umbria e costituisce uno degli affluenti di sinistra del tevere. il naia nasce a san gemini ed... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 settembre 2022

Altre definizioni con passava; divisa; Un tempo si passava a quel di spada; Dove passava lui non cresceva più l'erba; In un suo brano, Giuni Russo la passava al mare; In quelle dei vecchi termometri passava il mercurio; Persone in divisa ; Tempi in cui è suddivisa una partita di baseball; Nazione europea divisa in due parti fino al 1989; Le parti in cui una superficie è divisa ; Cerca nelle Definizioni