Non pronto per sostenere l esame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non pronto per sostenere l esame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : IMPREPARATO

Significato/Curiosita : Non pronto per sostenere l esame

Karate: all'inizio si indossa la cintura bianca: a volte è necessario sostenere un esame per ottenerla e a volte no, questo dipende dalle regole della palestra...

Danimarca dal 1013 al 1014 ^ in inglese moderno l'epiteto è unready ossia impreparato, indeciso. si tratta della traduzione letterale del termine in inglese... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 settembre 2022

