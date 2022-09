Si mantiene non eccedendo nelle calorie consumate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mantiene non eccedendo nelle calorie consumate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LINEA

Significato/Curiosita : Si mantiene non eccedendo nelle calorie consumate

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi linea (disambigua). si chiama generalmente linea un qualsiasi oggetto o traccia, curvo o no, congiungente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 settembre 2022

Altre definizioni con mantiene; eccedendo; nelle; calorie; consumate; La bocca che mantiene un segreto; mantiene l equilibrio interno di un organismo; La si mantiene contro contaminazioni nocive; Il voto di chi si mantiene puro; Si passano eccedendo ; Gli automi nelle fabbriche; Sono doppie nelle collane; Formano un soffice tappeto nelle pinete; Si susseguono nelle vigne; Ricchi di calorie ; Ricco di calorie ; Forniscono calorie all organismo; Una noce ricca di calorie ; consumate dai topi; consumate da un acido; Pantofole consumate ; Cerca nelle Definizioni