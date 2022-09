Facilita l imbarco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Facilita l imbarco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PONTILE

Significato/Curiosita : Facilita l imbarco

Sbarcano a terra e s'insediano nel vecchio fortino di flint. riescono con facilità a sorprendere e sopraffare i pochi pirati rimasti a bordo dell'hibiola...

Chiamato anche "jubé", vedi pontile-tramezzo. disambiguazione – se stai cercando la passerella aeroportuale chiamata anche "pontile d'imbarco", vedi manicotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 settembre 2022

Altre definizioni con facilita; imbarco; facilita l imbarco; facilita no la diagnosi; facilita il pagamento; Serve per facilita re la messa in opera di un serramento; Facilita l imbarco ; Il cancello d imbarco ; Luoghi di imbarco o sbarco; Luogo di sbarco e imbarco ; Cerca nelle Definizioni