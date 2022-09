Si dice di una zona che è priva di corsi d acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di una zona che è priva di corsi d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AREICA

Significato/Curiosita : Si dice di una zona che e priva di corsi d acqua

Marito di lei ed il conte lello mascetti (ugo tognazzi) dice ai vicini di casa che le loro abitazioni si trovano in una posizione in cui l'acqua non può...

Con il termine bacino areico (o zona areica) si indica un territorio sulla cui superficie non scorrono fiumi, intesi nel loro significato specifico di...

