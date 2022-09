Chi la fa... la allunga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi la fa... la allunga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FILA

Significato/Curiosita : Chi la fa... la allunga

Ha recitato in tutti i suoi film nouvelle vague e la cui ombra si allunga anche su questo lavoro. la scena della conversazione tra wiazemsky e jeanson...

fila – moglie di demetrio i poliorcete e madre di antigono ii gonata fila – moglie di antigono ii gonata fila – figlia di demetrio i poliorcete e di lamia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 settembre 2022

Altre definizioni con allunga; Si allunga no sulle guance a chi non si rade; Le... protesi che allunga no le unghie; Rende le ciglia più scure, folte e allunga te; La tipica bottiglia allunga ta per vini bianchi; Cerca nelle Definizioni