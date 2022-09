Base per molte torte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Base per molte torte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Ricetta per una pavlova sweet cake, una versione "zuccherina" della torta. inoltre, in una pubblicità del 1935 in cui si mostra un anello per torte fatto...

Il pan di spagna è una pasta dolce estremamente soffice e spugnosa di uso molto comune in pasticceria, solitamente usata per essere farcita al suo interno...